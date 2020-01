Abdi wint winderige Egmond Halve Marathon

Abdi kwam een kleine halve minuut eerder over de meet dan de Keniaan Allan Biwott, die tweede werd in 1.08.49. Mohammed Ali was de beste Nederlander op de derde plaats in 1.08.59. Noah Schutte, specialist op de 3000 meter steeplechase, liep verdienstelijk naar de vierde plaats in 1.09.09.



De Ethiopische Tsehay Gemechu won bij de vrouwen in 1.20.29. Bo Ummels was de beste Nederlandse op de vierde plaats in 1.24.01.



De wind speelde een grote rol in deze editie van de halve marathon van Egmond. De lopers moesten op het 7 kilometer lange stuk strand richting Castricum windkracht 6 trotseren.