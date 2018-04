Acht Kameroense sporters vermist in Australië

Hiddink komt naar Sport­film­fes­ti­val

9:27 Guus Hiddink is donderdag aanwezig in Rotterdam bij de première van de documentaire Hoe Zuid-Korea Guus Hiddink veroverde. Die wordt vertoond in filmtheater LantarenVenster, in het kader van het Sportfilmfestival Rotterdam, dat vandaag begint en zijn vierde editie beleeft.