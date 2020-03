Achter de stalen deuren wachtte de hel: ‘Ik wilde me nooit laten kennen’

Vanwege coronacrisis Femke Heemskerk getrouwd in Canadees koffieten­tje: ‘Binnen twee minuten klaar’

22 maart Ze hadden het allemaal zo goed gepland. Topzwemster Femke Heemskerk (32) en haar verloofde Guido Frackers zouden in september – dus na de Olympische Spelen – in Amsterdam gaan trouwen. Maar na een bizarre week die begon in een klooster in Drachten en eindigde in het zonnige Californië gaf het koppel elkaar tussendoor in Canada het jawoord in een koffietentje.