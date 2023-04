Adesanya wint titel terug met angstaanjagende knockout, Masvidal kondigt afscheid aan na nederlaag

UFC 287Israel Adesanya heeft zijn revanche te pakken. De MMA-vechter uit Nieuw-Zeeland won tijdens UFC 287 via een ijzingwekkende knockout van Alex Pereira en pakte daarmee zijn titel in de middengewichtsklasse terug. Bij de rematch in Miami, Florida rekende Adesanya af met zijn Braziliaanse rivaal, van wie hij eerder al drie keer verloor.

De spanning en betekenis van het kampioensgevecht was voelbaar. Voor Adesanya draaide de herkansing tegen Pereira om eerherstel. Drie keer eerder - tweemaal als kickbokser en eenmaal als MMA-artiest - verloor hij van zijn absolute ‘angstgegner’. In de opbouw naar het titelgevecht werd de Nieuw-Zeelandse vechter met Nigeriaanse roots keer op keer geconfronteerd met zijn eerdere nederlagen tegen de Braziliaan.

De eerste ronde was gelijkwaardig. Adesanya leek zijn tegenstander met trappen naar het hoofd en lichaam op afstand te willen houden, terwijl de middengewichtskampioen maar al te graag in een agressieve slagenwisseling terechtkwam. ‘Poatan’ (in het Nederlands: stenen handen), zoals Pereira's bijnaam luidt, kreeg zijn zin in ronde 2.

Net op het moment dat de 35-jarige Braziliaan zijn tegenstander ogenschijnlijk te pakken had, brak ‘Izzy’ door met een combinatie van linkse en rechtse directe stoten. Toen hij zag dat Pereira daarvan onthutst was, klaarde hij zonder twijfel het klusje. De levende UFC-legende won zijn titel terug en vierde dat met een orgastische uitbarsting van vreugde en opluchting. Zijn tegenstander leek compleet van de wereld, nadat hij enkele seconden later wakker schrok in de vechtkooi.

Volledig scherm Israel Adesanya verlaat de octagon als kampioen. © Getty Images via AFP

‘King of Miami’ gedomineerd in eigen stad

Masvidal ontsnapte daarvoor tegen Gilbert Burns aan een afgang in zijn geboortestad. Hoewel het eerste bedrijf door beide vechters werd gebruikt als aftastronde, nam de Braziliaan in ronde 2 al snel het initiatief. In het staande gevecht was hij gevaarlijk met zijn rechtse hoeken en directe stoten, waarna hij de thuisvechter op de grond volledig domineerde en controleerde.

Ook in de derde ronde kwam de 38-jarige vechter er nauwelijks meer aan te pas. Hij wankelde meerdere malen na een stotenregen van Burns, maar Masvidal overleefde de explosieve uitbarstingen ternauwernood. De drie juryleden besliste unaniem in het voordeel van ‘Durinho’: 30-27, 30-27 en 29-28.

Volledig scherm Gilbert Burns raakt Jorge Masvidal met een rechtse. © AFP

Na de nederlaag kondigde de ‘King of Miami’ zijn afscheid van de sport aan. Dat de bekendste MMA-organisatie na twee decennia weer neerstreek in zijn geboortestad, maakt Masvidal trots: ,,Twintig jaar terug inspireerde de UFC mij om deze fantastische sport op te pakken, maar ik voel me niet meer hetzelfde in de kooi. Toen ik startte had ik niets, maar door deze sport ben ik multimiljonair. Ik wil iedereen bedanken voor de steun die ik heb gevoeld tijdens mijn carrière.”

Overige uitslagen:

• Rob Font verslaat Adrian Yanez via TKO, ronde 1.

• Kevin Holland verslaat Santiago Ponzinibbio via KO, ronde 3.

• Christian Rodriquez verslaat Raul Rosas Jr. via jurybesluit.

• Kelvin Gastelum verslaat Chris Curtis via jurybesluit.

• Luana Pinheiro verslaat Michelle Waterson-Gomez via jurybesluit

• Joe Pyfer verslaat Gerald Meerschaert via TKO, ronde 1.

• Loopy Godinez verslaat Cynthia Calvillo via jurybesluit.

• Ignacio Bahamondes verslaat Trey Ogden via jurybesluit.

• Steve Garcia verslaat Shayilan Nuardanbieke via TKO, ronde 2.

• Sam Hughes verslaat Jaqueline Amorim via jurybesluit.

