Aerts profiteert van afwezigheid Van Aert en Van der Poel en is de sterkste in Gieten

Zeilduo Lambriex/Van Vugt grijpt de leiding bij EK in Oostenrijk

2 oktober Het Nederlandse zeilduo Bart Lambriex/Pim van Vugt heeft na vier dagen bij het EK in de olympische 49er-klasse de leiding in het klassement overgenomen. Het tweetal beleefde vandaag op de Attersee in Oostenrijk een dag met twee uitersten. Lambriex en Van Vught kwamen als vierde aan in de zevende race en als 27e in de achtste race en gaan aan de leiding met 28 punten.