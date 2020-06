‘Akkoord over dubbel gevecht tussen wereldkampioenen Joshua en Fury’

Podcast De Pacer | Eindelijk weer prestatie­ge­richt hardlopen

16:27 Zo’n drie maanden na het ingaan van de intelligente lockdown zijn de terrassen weer open, trainen we weer heerlijk in groepjes en was het dit keer de beurt aan Eric Brommert om zich op de Alpha Fly’s uit te sloven op de 10 kilometer. Er wordt weer prestatiegericht gedacht. En ondanks alle onzekerheid worden voorzichtig plannen gesmeed voor het najaar. Zo ook in Kenia door Abdi Nageeye, met wie we weer eens bijpraten.