Al 25 NBA-spelers positief bevonden op coronavirus

Podcast | Optimisme over doorgaan Amsterdam Marathon

1 juli Na de laatste versoepelingen lijkt het erop dat we toch een najaar krijgen met hardloopevenementen - zij het met alle haken en ogen die horen in een anderhalve meter-samenleving. Over hoe die evenementen er uit zouden kunnen komen te zien, hebben we het vandaag. Te gast is Ron van der Jagt, algemeen directeur van Le Champion. Hij toont optimisme over het doorgaan van de TCS Amsterdam Marathon op 18 oktober.