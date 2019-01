Al-Attiyah eindwinnaar Dakar Rally bij auto's

Belgische hockeybond: Reserves gokten op WK-duels

16 januari Eén of meerdere reservespelers van de Belgische hockeyselectie die niet meereisden naar het WK in India zouden gegokt hebben op WK-duels. Dat heeft de Belgische hockeybond (KBHB) bevestigd. Deze week werd al bekend dat de Belgische kansspelcommissie zich buigt over mogelijke illegale gokpraktijken van Belgische hockeyspelers.