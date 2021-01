Alberda ziet kansen: ‘Blijf niet hangen in teleurstelling, maar wees creatief’

AvondklokJoop Alberda (69) denkt altijd in kansen, ook in tijden van crisis. De oud-bondscoach van de Nederlandse volleyballers, nu technisch directeur bij de Nevobo, ziet in de coronacrisis de bevestiging van zijn standpunt dat sport en bewegen een prominente rol moeten krijgen in de samenleving.

,,Blijf niet hangen in wat niet kan, maar wees creatief. Zoek andere vormen van motorische verrijking. Tegen alle binnensporten wil ik zeggen: ga naar buiten met de jeugd. Ga op pleintjes voetballen, basketballen of handballen. Laat ze desnoods in bomen klimmen om hun motoriek te verbeteren. Deze crisis biedt kansen om iets nieuws te proberen.”



De mogelijkheden om in groepsverband te sporten, zijn als gevolg van de coronamaatregelen zeer beperkt. De invoering van een avondklok zorgt voor verdere inkrimping daarvan. ,,We kunnen daar wel tegen protesteren, maar het is beter om mee te werken”, zegt Alberda. ,,Om in sporttermen te blijven: zoek de randen van het speelveld niet op, maar houd je aan de regels.”

Alberda: ,,De topsportcompetities hebben vrijstelling van de avondklok, maar ten opzichte van de maatschappij zou het netjes zijn om de tijden van trainingen en wedstrijden daarop wel aan te passen. Iedereen kan overdag rustig trainen, alle sporthallen staan leeg. Maar tegelijk worden nu ook de haarscheurtjes van onze topsport zichtbaar: sommige sporters werken overdag. Ben je dan topsporter? Of kijk naar de verplichte coronatests voor topsporters. Bij de Nevobo hebben we voor 70.000 euro aan tests ingekocht, om de clubs door de eerste tien, twaalf weken van het seizoen te helpen. Maar voor veel bonden is dat niet te betalen en die starten dus nog niet.”

Alberda stelde vorig jaar samen met oud-volleyballer Bas van de Goor, neuropsycholoog Erik Scherder, turner Epke Zonderland en de voetbaltrainers Louis van Gaal, Guus Hiddink en Sarina Wiegman een pamflet op. Het bevatte een oproep aan de politiek en de samenleving om Nederland in beweging te krijgen. Diverse werkgroepen gingen hiermee aan de slag. Op 1 april komen ze met gezamenlijke aanbevelingen, die wat Alberda betreft direct moeten worden opgenomen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

,,Bewegen moet het nieuwe normaal worden, ook om het onderwijs en de zorg te ontlasten. Sport is een geweldige verbinder, maar het is zaak dat er meer professionals komen op al die sportverenigingen in ons land. Deze hele crisis duurt nu lang genoeg om ieders ogen te openen. Als we over twintig jaar hierop terugblikken, moeten we kunnen zeggen dat het ons in ieder geval één ding heeft opgeleverd: dat we weer in beweging zijn gekomen en zo voor een gezonde en vitale samenleving zorgen.”

