‘Als Dafne een keer zilver pakt, wordt de indruk gewekt alsof er crisis is’

Thompson met 43 punten belangrijk voor Warriors

8:44 Klay Thompson had een belangrijk aandeel in de 122-95-overwinning van Golden State Warriors op New York Knicks. Met onder meer zeven driepunters was Thompson goed voor liefst 43 punten, waardoor de basketballers uit Oakland ook een slechte serie beëindigden. De Warriors hadden de laatste drie thuisduels verloren.