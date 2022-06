Als eerste geplaatst duo Katja Stam en Raïsa Schoon al uitgeschakeld op WK beachvolleybal

Met videoDe Nederlandse beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn uitgeschakeld op het WK in Rome. Stam en Schoon, de aanvoerders van de wereldranglijst, verloren in de achtste finales van Taliqua Clancy en Mariafe Artacho Del Solar. In de Italiaanse hoofdstad werd het 2-0 voor het Australische duo.

De Nederlandse vrouwen openden in de eerste set de score, maar zagen hun tegenstandsters al snel voorbij komen. Uiteindelijk wonnen Clancy en Mariafe de set met duidelijke cijfers: 21-15.



In de tweede set begonnen Stam en Schoon goed en ging het scoreverloop heen en weer. Halverwege de set bouwde het Oranje-duo een aardige voorsprong op. Tegen het einde van de set werd het toch weer spannend. Stam en Schoon stonden bij 20-18 op setpoint, maar zagen Australië opnieuw langszij komen. Clancy en Mariafe zetten door en wonnen met 23-21.



Stam en Schoon hadden in de groepsfase al hun wedstrijden zonder setverlies gewonnen en begonnen de knock-outfase ook met een zege in twee sets.

Na hun uitschakeling baalden de beachvolleybalsters vooral van het niet afmaken van kansen. ,,Zij hadden in de eerste set een goede servicedruk waardoor wij in eerste instantie al niet goed uitkwamen”, zei Schoon bij Ziggo Sport. “Het was een gigantisch blok dat we voor ons hadden, dat gaf ook druk waardoor we moeilijk tot scoren kwamen.”

Stam sloot zich daarbij aan. ,,Het is heel zuur. We gingen steeds beter spelen en dan gooien we het hier eigenlijk weg met zo’n grote voorsprong in de tweede set. Het plan dat we hadden werkte heel goed, ook in de eerste set. Alleen toen scoorden we zelf niet. In de tweede set kwam dat op gang en ging dat eigenlijk heel goed tot het einde. Toen kregen we weer moeite met snel de bal op de grond krijgen en dan trek je ‘m er toch net niet uit.”

Volledig scherm Katja Stam en Raisa Schoon. © REUTERS