'Als je Tiger Woods in een drukke Kalverstraat tegenkomt, heeft iedereen door: daar loopt iemand die bijzonder is’

De golfwereld is in de ban van Tiger Woods. Zelfs wanneer de inmiddels 46-jarige voormalig nummer één van de wereld al bijna anderhalf jaar geleden voor het laatst een officieel PGA-toernooi heeft gespeeld (het vanwege corona uitgestelde The Masters in november 2020) en drie maanden later zijn rechterbeen zwaar verwondde bij een auto-ongeluk. Gevreesd werd enige tijd dat het been geamputeerd moest worden.