American football-speler Damar Hamlin mag weer meetrainen na hartstilstand

Eytohra Thorsdot­tir en Naomi Visser grijpen net naast medailles op meerkamp EK turnen

De Nederlandse turnsters Eythora Thorsdottir en Naomi Visser zijn in de meerkampfinale van de EK in Antalya buiten de medailles geëindigd. Thorsdottir turnde met een gedegen meerkamp naar 52,733 punten, goed voor de zesde plaats. Visser, die zich als vierde had geplaatst voor de finale, verspeelde haar medaillekansen door een val op balk. Ze eindigde als zevende met een totaal van 52,599.