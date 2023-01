American football-speler ligt na botsing roerloos op het veld, NFL-wedstrijd gestaakt

In de Verenigde Staten is maandag de American football-wedstrijd tussen de Buffalo Bills en de Cincinnati Bengals gestaakt toen een speler van de Buffalo Bills op het veld in elkaar zakte en niet meer bij bewustzijn kwam.

De pas 24-jarige Damar Hamlin kwam in de eerste kwart van de wedstrijd tegen de Bengals in botsing met speler Tee Higgins. In eerste instantie stond hij weer op, maar drie seconden later viel hij achterover en bleef hij roerloos op het veld liggen.

Hamlin, omringd door verbijsterde spelers van beide ploegen, werd op het veld gereanimeerd door medisch personeel en na ruim een kwartier afgevoerd op een brancard richting een ambulance die hem naar het ziekenhuis vervoerde. Korte tijd later werd de wedstrijd definitief gestaakt. Het is onduidelijk of de speler alweer bij bewustzijn is geweest.

De ontzetting was van de gezichten van de spelers van beide ploegen af te lezen. Sommige spelers knielden neer op het veld om te bidden voor hun teamgenoot.

,,Niemand heeft dit ooit eerder meegemaakt’', zei de voormalige NFL-quarterback Troy Aikman tijdens de uitzending van ESPN. ,,Ik heb nog nooit in mijn leven zoiets gezien.’’

Voetballer Eriksen

Anderhalf jaar geleden werd de voetbalwereld opgeschrikt door een soortgelijk voorval. In de WK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland werd de Deense voetballer Christian Eriksen geveld door een hartstilstand. Ook hij zakte plotseling op het veld in elkaar. Inmiddels staat de voormalige Ajacied weer op het veld. Hij speelt onder Erik ten Hag bij Manchester United. Ook kwam hij voor Denemarken in actie bij het WK in Qatar.

De toestand van Hamlin is nog altijd kritiek, zo heeft een bestuurslid van de NFL inmiddels laten weten. ,,Onze gedachten zijn bij Damar en de Buffalo Bills. Zodra we meer informatie hebben, laten we van ons horen’’, aldus Roger Goodell.

Volledig scherm Damar Hamlin wordt met de ambulance van het veld gereden. © Getty Images via AFP

Volledig scherm © USA TODAY Sports