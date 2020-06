Americanfootball-speler doneert miljoen voor opleiding politie

De dood van George Floyd leidt al dagenlang tot vaak gewelddadige protesten in de Verenigde Staten en ook in de sportwereld heerst grote verontwaardiging over het incident. Diverse grootheden, onder wie Lewis Hamilton en Michael Jordan, hebben zich uitgesproken tegen het politiegeweld en discriminatie.



,,Ik ben in dubio of ik mensen moet afbranden omdat ze dinsdag alleen een zwart vierkant op social media hebben gezet, of dat ik moet accepteren dat ze ook helemaal niets hadden kunnen doen. Misschien moet ik me erbij neerleggen dat ze alleen deze kruimel hebben bijgedragen", schreef de Japanse. De jonge tennisster Cori Gauff riep mensen eerder al op te doneren of hun stem de laten horen middels een petitie.