Amerikaanse golfer Patrick Reed wint prestigieuze Masters

VC Weert blijft in eredivisie ten koste van Peelpush

8 april De volleybalsters van Nering Bögel/VC Weert hebben zich zondagmiddag op de slotdag van de competitie gehandhaafd in de eredivisie. In een wedstrijd ‘erop of eronder’ werd Peelpush in Meijel met 3-0 verslagen. De Peelclub degradeert daarmee na negen seizoenen uit de eredivisie.