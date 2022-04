Amsterdam verslaat titelhouder en aartsrivaal Den Bosch in tumultueuze finale EHL

Geblesseerde De Goede mikt op WK



Oranje-international Eva de Goede denkt toch aan deelname aan het WK hockey komende zomer. De ervaren hockeyster revalideert goed van de zware knieblessure die ze eind vorig jaar opliep. ,,Ik neem een beslissing later, maar het gaat de goede kant op en ik denk dat ik het WK kan halen”, zei ze voorafgaand aan de finale van de EHL bij de NOS, waar ze als analist fungeerde.



Het WK is deze zomer in juli in Spanje en Nederland. De Goede speelde al 251 wedstrijden in Oranje. Afgelopen zomer veroverde ze in Tokio voor de derde keer de olympische titel. Voorafgaande aan de Olympische Spelen brak ze haar pols, maar ook toen wist ze tijdig te herstellen. De knieblessure liep ze op in een interland in november tegen België. Ze scheurde de voorste kruisband van haar rechterknie en beschadigde haar meniscus. Destijds dacht ze dat ze wel een streep kon zetten door het WK.



De Goede denkt sowieso nog niet aan stoppen, zei ze. Ze wil in ieder geval nog een seizoen spelen voor haar nieuwe club HGC.