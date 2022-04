Amsterdam via shoot-outs naar laatste vier EHL, Den Bosch wint kwartfinale met vijf goals Matla

Tegen Club de Campo de Madrid, verliezend finalist van vorig jaar, speelde het Amsterdam van trainer Robert Tigges met 1-1 gelijk. Pas in de shoot-outs trok Amsterdam aan het langste eind. Daarin was een belangrijke rol weggelegd voor keepster Anne Veenendaal, die vier reddingen verrichte.

De Amsterdamse ploeg kwam in de twintigste minuut van de wedstrijd nog op een 0-1 achterstand na een benutte strafcorner aan de zijde van de Spaanse kampioen. Dat was ook de score bij rust.

Al vroeg in de tweede helft bracht Floor de Haan de Amsterdammers langszij: 1-1. Hoewel er in het derde kwart volop kansen volgden voor de Spanjaarden, hield keepster Veenendaal haar ploeg in de wedstrijd. In het vierde kwart verzuimden de ploegen te scoren, wat leidde tot een reeks shoot-outs.

Na missers van Felice Albers en Maria Verschoor waren het Freeke Moes en Noor de Baat die de ploeg aan de overwinning hielpen door als enige twee speelsters te scoren in de shoot-outs. Zondag speelt Amsterdam de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Düsseldorfer HC en Junior FC.

Volledig scherm Frédérique Matla, Margot van Geffen en Sanne Koolen vieren een doelpunt. © Pro Shots / Bart Scheulderman

Vijf goals Matla bij Den Bosch

Eerder op de dag bereikten de hockeysters van Den Bosch met groot machtsvertoon de halve finales. De titelverdediger versloeg de Ierse club Pegasus in het Wagener-stadion in Amstelveen met 9-0.

Frédérique Matla maakte vijf doelpunten, Pleun van der Plas scoorde twee keer. De andere treffers kwamen van Joosje Burg en Lidewij Welten. ,,Een leuke wedstrijd met veel doelpunten”, zei Matla over het eenzijdige duel. Den Bosch neemt het morgen in de halve finale op tegen de Belgische kampioen Gent, die de Engelse club Surbiton met 2-1 versloeg. De finale van het meest prestigieuze clubtoernooi van Europa is op tweede paasdag.

Matla bezorgde Den Bosch vorig jaar de eindzege in de eerste editie van de EHL voor vrouwen. De international van Oranje maakte toen drie doelpunten in de finale tegen Club Campo de Madrid uit Spanje (5-0). De Spaanse club is nu in de kwartfinales later op vrijdag de tegenstander van Amsterdam.

