Andere verdeling bijdragen aan sportbonden in de maak

Voormalig wereldkam­pi­oen Manangoi mist Spelen door doping­schor­sing

13 november De Keniaanse atleet Elijah Manangoi, de wereldkampioen van 2017 op de 1500 meter, is voor twee jaar geschorst voor het overtreden van de dopingreglementen. Hij heeft vorig jaar drie dopingcontroles gemist binnen twaalf maanden, meldde de dopingwaakhond in de atletiek AIU. Door de schorsing mist Manangoi de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio.