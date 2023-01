Anish Giri is eindelijk de beste bij toonaangevend schaaktoernooi in Wijk aan Zee: ‘Beste resultaat ooit’

Schaker Anish Giri heeft de 85e editie van Tata Steel Chess gewonnen. De Nederlander eindigde als eerste in het toonaangevende toernooi in Wijk aan Zee door in de dertiende en laatste ronde met wit te winnen van de Roemeen Richard Rapport. ,,Het is het beste resultaat dat ik ooit heb behaald. Alleen de wereldtitel winnen wordt hoger gewaardeerd”, aldus Giri (28) na het succes.

Giri kreeg hulp van zijn landgenoot Jorden van Foreest, die tamelijk verrassend met zwart Nodirbek Abdoesattorov versloeg. De Oezbeek verspeelde daardoor de koppositie in het klassement. Giri kwam met het behaalde punt op een totaal van 8,5 punten uit, Abdoesattorov bleef op 8 punten staan.

De 29-jarige Giri schreef in zijn dertiende deelname bij de Masters in Wijk aan Zee eindelijk het toernooi op zijn naam. Hij was er al twee keer heel dichtbij geweest. In 2018 verloor hij als gedeeld nummer 1 een barrage om de titel van de Noor Magnus Carlsen, in 2021 overkwam hem hetzelfde, toen tegen landgenoot Van Foreest. In 2014 en 2015 werd Giri tweede in het toernooi, dat zich trots afficheert als het ‘Wimbledon van het schaken’.

Giri speelde een sterk toernooi waarin hij veel zelfvertrouwen opbouwde door in de vierde ronde achtvoudig winnaar en nummer 1 van de wereld Carlsen te verslaan. Ook won hij van de Chinese nummer 2 van de wereld Ding Liren en de jonge Indiase grootmeester Dommaraju Gukesh. Naast zijn vier overwinningen waren er negen remises. Hij bleef in het toernooi keurig de onverwacht goed presterende Abdoesattorov steeds op een half puntje achterstand volgen, in de wetenschap dat het toernooi bij een zege in de slotronde nog zijn kant op kon vallen.

De zege op Carlsen was misschien wel de sleutel tot het succes. Giri noemde de overtuigende overwinning op de Noorse gigant “een soort van historisch moment” en “absoluut mijn grootste zege ooit”. Het was pas de tweede keer in zijn schaakcarrière dat Nederlands beste schaker won van ‘s werelds beste schaker in een klassieke partij. De eerste keer dat hij van Carlsen won was 12 jaar geleden in Wijk aan Zee toen hij als 16-jarig talent zijn debuut maakte bij de Masters en profiteerde van een blunder van de Noor.

‘Beste resultaat ooit’

Giri kon zijn gevoelens maar moeilijk omschrijven na de eindzege. ,,Natuurlijk ben ik blij, want deze zege telt voor de mensen en het is ook voor mij belangrijk om het toernooi een keer echt op mijn naam te hebben staan, maar de keren dat ik gedeeld eerste ben geworden zijn mij even dierbaar. Tiebreaks zijn in mijn ogen een loterij”, zei de Nederlandse schaker. ,,Mijn gevoelens hebben vooral betrekking op het spel en dan moet ik zeggen dat het niet mijn beste dag is, ook al zou het wel zo moeten voelen. Maar het is wel het beste resultaat dat ik ooit heb behaald. Alleen de wereldtitel winnen wordt hoger gewaardeerd dan de eindzege in Tata Steel.”

De nummer zeven van de wereld gaf aan dat hij moest wennen aan het ouderwetse schaken aan een bord. Ook de mondiale top speelt tegenwoordig veel online-toernooien, mede aangewakkerd door corona. ,,Ik had zolang geen klassiek schaak gespeeld, hier in Wijk aan Zee kwam ik er weer achter hoeveel erbij komt kijken om goed klassiek te schaken. En ook hoeveel werk er nog te doen is voor mij.”



Giri verwacht dit jaar weer meer klassieke schaaktoernooien te spelen. ,,We gaan weer de cyclus in voor het wereldkampioenschap. Ik hoop aan het einde van het jaar zo’n hoge rating te hebben dat ik het kandidatentoernooi kan spelen”, aldus de 29-jarige grootmeester, die na dit toernooi ook weer wat wijzer is geworden over het niveau van zijn concurrenten. ,,Voorheen dacht ik dat iedere schaker zo’n beetje hetzelfde was als ik, maar inmiddels heb ik geleerd dat er heel veel verschillende type schakers zijn en ook heel veel verschillende manieren om te schaken. Er ligt voor mij nog veel werk in het verschiet.”

