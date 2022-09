Anne Buijs voert op WK volleybal piepjong Nederlands team aan: ‘Ik moest leren om niet te streng te zijn’

Met video Rinus van Kalmthout beëindigt IndyCar-sei­zoen als twaalfde, Will Power pakt weer de titel

De Australische autocoureur Will Power heeft voor de tweede keer de titel gepakt in de IndyCar Series. De 41-jarige Power stelde het kampioenschap veilig door als derde te finishen in de slotrace in Monterey (Californië).

12 september