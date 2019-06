Antetokounmpo als tweede Europeaan ooit beste van de NBA

Antetokounmpo, die speelt als forward, kreeg de voorkeur boven James Harden van Houston Rockets en Paul George van Oklahoma City Thunder. Vorig jaar ging de prijs nog naar Harden.



,,Twee of drie jaar geleden had ik dit doel in mijn hoofd. Iedere keer dat ik de vloer op stapte, dacht ik aan mijn vader en dat motiveerde mij om door te gaan, ook als ik er even doorheen zat", sprak de Griek, die al sinds 2013 voor de Bucks speelt. De vader van Antetokounmpo overleed in 2017.



De titel in de NBA ging afgelopen seizoen naar Toronto Raptors, dat in de finale Golden State Warriors versloeg.