Antetokounmpo loodst Milwaukee ook langs Houston

Hoewel Harden in het eigen Toyota Center goed was voor 42 punten moest hij zijn meerdere erkennen in de 24-jarige Griek. Antetokounmpo is de rijzende ster van de NBA en wordt door velen al getipt als de MVP van dit basketbalseizoen. Die titel ging vorig jaar nog naar Harden, die overigens ook nu weer uitstekend op dreef is.