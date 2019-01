Arends baalt van breuk met dubbelpartner Piek

,,Het is best wel een klap voor mij. Het olympische kwalificatietraject komt eraan. Als we dan toch van speelpartner moeten wisselen, had dat besluit een half jaar geleden of zelfs nog eerder moeten vallen. Het is echter zoals het is. Ik ga verder met Cheryl Seinen en met Ruben Jille in het mannendubbel.’’



Arends onderging eind november een operatie aan zijn rechterknie. Daarin was een scheur in de meniscus vastgesteld. Hij is inmiddels bijna hersteld van de ingreep. ,,Het ziet ernaar uit dat ik vrij snel weer wedstrijden kan gaan spelen.’’



Piek haalde bij de Olympische Spelen van Rio 2016 met Eefje Muskens de kwartfinales. Een jaar later stopte Muskens. Piek speelt nu met Seinen. In het gemengd dubbel strandde ze afgelopen zaterdag met Robin Tabeling in de halve finales van de Maleisië Masters.