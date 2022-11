Arthur Leclerc, broertje van Charles, promoveert naar Formule 2

Topgolfer Rory McIlroy eist vertrek Greg Norman bij omstreden LIV series

De Noord-Ierse topgolfer Rory McIlroy vindt dat Greg Norman moet vertrekken als hoofd van de omstreden toernooireeks met de naam LIV Series. Alleen dan is een oplossing mogelijk in het conflict met de Amerikaanse tour PGA en de op Europa gerichte DP World Tour, zei de nummer 1 van de wereldranglijst in aanloop naar het eindejaarstoernooi in Dubai.

15 november