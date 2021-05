Artsen gaven judoka Savelkouls 1 procent kans op herstel, nu hoopt ze op Olympische Spelen

,,Ik heb er vooral heel veel zin in dat ik weer met de training aansluit. Het is natuurlijk ook spannend, maar ik voel dat ik er klaar voor ben. Ik sta met volledig vertrouwen op de mat, want als ik dat niet heb, hoor ik daar niet thuis”, zegt Savelkouls in een interview met de Nederlandse judobond.



,,Vanaf dag één heb ik een ontzettend positieve instelling en eerlijk gezegd weet ik niet waar dat vandaan komt. Het enige is dat judo voor mijn gevoel nog verre van afgerond is. Ook kan ik best koppig zijn en als er wordt gedacht dat ik iets niet meer kan doen, wil ik meteen laten zien hoever ik kan komen. Dit gebeurt stapje voor stapje en op deze manier werken we naar de Olympische Spelen toe. Mijn stip op de horizon blijft namelijk om op de Olympische Spelen te staan en daar blijf ik voor vechten.”