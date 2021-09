Assistent Doudesis volgt Havenga op als bondscoach waterpolosters

Nadine Visser snelt naar nieuw Nederlands record op 100 meter horden

28 augustus Nadine Visser heeft bij wedstrijden uit de Diamond League in Parijs haar Nederlands record aangescherpt op de 100 meter horden. De Nederlandse eindige in haar race als tweede in 12,58 en daarmee was ze 4 honderdsten sneller dan haar oude toptijd van 12,62. Alleen de Jamaicaanse Danielle Williams was in 12,50 sneller.