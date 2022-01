Assistent Mülders vervangt voorlopig Annan als coach hockeysters

De Duitse coach Jamilon Mülders vervangt tot de herstart van de competitie in de Hoofdklasse in maart Alyson Annan als bondscoach van het Nederlands elftal van de hockeysters. De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft de 45-jarige coach aangesteld, nadat afgelopen week de samenwerking met Annan per direct tot een einde was gekomen.

De 45-jarige Mülders, die 42 interlands voor Duitsland speelde en sinds september 2021 als assistent-bondscoach betrokken is bij het elftal, neemt voorlopig haar werkzaamheden over. Mülders is voormalig bondscoach van de vrouwenteams van zowel Duitsland als China,

,,Mülders kent onze dames en heeft internationaal veel ervaring. We zijn blij dat hij de komende periode bereid is het coachen over te nemen”, zegt Jeroen Bijl, technisch directeur van de KNHB. ,,De dames en staf kunnen zich met hem voorbereiden op de FIH Pro League wedstrijden tegen Spanje en India. Ondertussen beraadt de KNHB zich over een oplossing voor de langere termijn.”

Mülders zegde de KNHB toe het team voorlopig te coachen. ,,Met veel plezier ben ik afgelopen september begonnen als Alysons assistent bij Oranje”, zei hij. ,,Ik ben haar erg dankbaar voor het vertrouwen. Vorige week vroeg de KNHB mij of ik de groep de komende vijf weken wilde coachen om hen zo te helpen in deze lastige tijd. Het was geen gemakkelijke beslissing, want ik vond het samenwerken met Alyson heel prettig. Maar ik wil het team helpen en heb daarom gehoor gegeven aan het verzoek van de KNHB.”