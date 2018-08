Atleet Bett volgende Keniaanse epo-zondaar

De Vries verovert eerste polepositi­on in Formule 2

19:15 Nyck de Vries heeft voor het eerst poleposition veroverd in de Formule 2, de talentenklasse die als opstapje wordt gezien naar de Formule 1. De 23-jarige Fries was op het circuit van Spa-Francorchamps de beste in de kwalificatie. De Vries had eerder op de dag ook al de beste trainingstijd neergezet.