Atleet Nageeye koos als tiener gevaarlijke weg naar vrijheid

Curling­team laat zege glippen tegen Duitsland

7:52 Het Nederlandse curlingteam heeft op het WK in Canada een zege uit handen gegeven. Oranje ging in het duel met Duitsland het laatste 'end' in met een voorsprong van 6-4, maar de Duitsers wisten dankzij drie punten de winst te pakken: 6-7. De mannen van bondscoach Shari Leibbrandt staan met drie zeges tegenover vijf nederlagen op de achtste plek in het klassement.