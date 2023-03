Atletiekbond strenger voor transgenders: na puberteit als man geen deelname meer als vrouw

,,Daarmee is niet gezegd dat het voor altijd ‘nee’ blijft", aldus Coe na een stemming waarbij 71% van de nationale atletiekbonden instemden met de nieuwe regel. De Brit voegde daaraan toe dat de maatregel, die op 31 maart ingaat, genomen is vanuit “de overkoepelende verantwoordelijkheid om de vrouwelijke categorie te beschermen.” Er wordt door World Athletics nu een werkgroep opgesteld die de richtlijnen rond deelname van transgenders verder zal onderzoeken.

De wereldatletiekbond stemde ook voor een voorstel om de toegestane hoeveelheid testosteron in het bloed voor atleten te halveren, van 5 naar 2,5 nanomol per liter. De strengere regulaties wat betreft ‘Differences in Sex Development’ (DSD) zal gevolgen hebben voor atleten als olympisch kampioen Caster Semenya, sprintster Christine Mboma en Francine Niyonsaba, die op de 800 meter in 2016 als tweede eindigde achter Semenya. De bestaande maatregelen golden enkel voor deelname in onderdelen tussen de 400 en 1500 meter.

Atletiekfederatie heft na 8 jaar dopingschorsing Rusland op



World Athletics heeft na bijna acht jaar een einde gemaakt aan de dopingschorsing van de Russische atletiekbond. De federatie is eindelijk tevreden met de maatregelen die in Rusland zijn genomen om het systematische gebruik van doping uit te bannen. Dat betekent echter niet dat Russische atleten weer welkom zijn bij internationale wedstrijden en toernooien, want World Athletics houdt wel vast aan de uitsluiting van Russische en ook Belarussische atleten vanwege de oorlog met Oekraïne.

De Russische atletiekbond RusAF werd in 2015 geschorst nadat in een vernietigend rapport van het mondiale antidopingbureau WADA een “diepgewortelde dopingcultuur” was vastgesteld. De Russische federatie werd gemaand schoon schip te maken met een betrouwbaar dopingbeleid, waar geen millimeter ruimte was voor doping.