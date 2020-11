Atletiekbond verkiest Rome boven Katowice voor EK 2024

De EK van 2024 worden gehouden in het olympisch stadion. Rome was ook al gastheer bij de WK atletiek in 1987 en EK atletiek van 1974. Katowice blijft kandidaat om het evenement vanaf 2026 te organiseren.

Het is nog niet bekend of de EK van 2024 voor of na de Olympische Spelen in Parijs worden gehouden. Parijs zou ook de gaststad zijn voor de EK van dit jaar, maar dat evenement werd afgelast vanwege corona. De volgende Europese kampioenschappen atletiek zijn over twee jaar in München.