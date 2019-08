Atletiekploeg loopt promotie naar de Super League mis

Springrui­ter Maikel van der Vleuten uit Someren wint ‘thuiswed­strijd’ in Valkens­waard

11:49 Springruiter Maikel van der Vleuten uit Someren heeft in Valkenswaard zijn ‘thuiswedstrijd’ in de Global Champions Tour gewonnen. Hij behaalde het succes in de sterk bezette reeks met Dana Blue, het paard waarmee hij eerder onder meer het CSI van Twente won.