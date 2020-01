Audiofragment over helikoptercrash Bryant: ‘Je vliegt te laag’

Het was extreem mistig gisteren boven Los Angeles. Volgens TMZ bleven daarom zelfs de LAPD-helikopters aan de grond. Uit vluchtgegevens van de heli - met onder anderen Kobe Bryant (41) en zijn dochter Gianna (13) aan b oord - ondervond de Sikorsky S-76B eerst hinder van de weersomstandigheden boven de dierentuin van LA. Over dat gebied cirkelde de helikopter zeker zes keer op heel lage hoogte (rond 270 meter). Mogelijk wachtte de piloot dat de mist zou optrekken.



Hij nam vervolgens rond 09.30 uur lokale tijd contact op met de controletoren van Burbank Airport. De verkeersleiding wist dat de helikopter al een kwartier aan het rondcirkelen was. De piloot werd gevraagd dat nog even vol te houden, alvorens de landing in te zetten. ,,Blijf buiten Burbank, ik heb nog een vliegtuig”, aldus de luchttoren.