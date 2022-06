Augusto Fernández wint Moto2 in Assen, Bo Bendsneyder geniet van vijfde plaats

De 23-jarige Rotterdammer werd vijfde, nadat hij halverwege de race nog op de derde plaats lag en op weg leek naar zijn eerste podiumplaats in de Moto2-klasse.. ,,Ik heb enorm genoten. Ik denk dat ik veel mensen de mond heb gesnoerd. Ik denk dat dit een van de mooiste resultaten in mijn loopbaan is, tot nu toe", zei Bendsneyder. ,,Ik heb geknokt voor het podium, maar het zat er helaas net niet in. Toch ben ik enorm tevreden over wat ik de mensen hier heb kunnen laten zien", zei hij. Op het circuit in Assen zijn dit weekend weer ruim 100.000 toeschouwers welkom, waar dat er vorig jaar nog maar 20.000 mochten zijn. In 2020 ging de TT Assen helemaal niet door vanwege corona.



In de slotfase van de race nam Fernández vooraan afstand van de rest, met zijn landgenoot Albert Arenas in zijn kielzog. Arena crashte in de voorlaatste ronde, waarna Fernández naar zijn derde zege van dit seizoen en zijn tweede op rij reed. Bendsneyder schoof door het late uitvallen van Arenas op naar de vijfde plaats. In het kampioenschap kwam Fernández op gelijke hoogte met Italiaan Celestino Vietti. Beide coureurs hebben 146 punten.