Augustus: Europese deceptie Feyenoord, medailles voor Hassan en Schippers

In augustus ontvielen ons ook vele sporters. De Franse wielrenner Armand de Las Cuevas won ooit een etappe in de Giro d’Italia. Voetballer Daan Schrijvers (1941-2018) speelde 22 interlands. Hij was onder meer actief bij NAC en PSV.



Ook wielrenner Javier Oxtoa (1974-2018) overleed na een lang ziektebed. De meeste mensen zullen hem kennen van van die ene monstersolo in de Tour de France op 10 juli 2000. De destijds 25-jarige Kelme-renner bleek de beste uit een klein kopgroepje dat een grote voorsprong van het peloton had gekregen. Otxoa hield als enige stand. Op hangen en wurgen, dat wel, en met een kleine voorsprong op de ontketende Lance Armstrong wist Otxoa zijn solo naar Lourdes-Hautacam af te ronden.



Andere mensen kennen hem van een tragisch ongeluk. In 2001 werd Javier namelijk samen met zijn tweelingbroer Ricardo aangereden tijdens een training. Ricardo stierf, en Javier raakte in een coma. Na twee maanden ontwaakte hij, maar de professionele wielerloopbaan van Javier Otxoa was voorbij. De Spanjaard richtte zich op de Paralympische Spelen van 2004 en veroverde daar goud en zilver.