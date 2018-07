Australië wint laatste Champions Trophy in Breda

In 2021 opnieuw dubbel EK hockey in Amsterdam

17:22 De Europese hockeyfederatie (EHF) heeft de EK van 2021 voor mannen en vrouwen toegewezen aan Nederland. Het dubbele toernooi zal over drie jaar in augustus in het Wagener Stadion in Amsterdam worden afgewerkt. Aan het evenement nemen acht vrouwen- en acht mannenteams deel.