Badloe en De Geus verstevigen leidende positie bij WK in Cádiz

Geëmotio­neer­de koning Márquez is terug, maar heerst nog niet in de MotoGP

18 april Tijdens de Grote Prijs van Portugal stonden de spotlights vol op Marc Márquez. Na 265 dagen afwezigheid door blessureleed maakte de zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP zijn rentree in een Grand Prix. Meteen meedoen om de prijzen zat er niet in, hij werd zevende.