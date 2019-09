Badloe na eerste WK-dag voor Van Rijsselberghe

Badloe won één van de drie races die vanochtend al vroeg werden gevaren. Hij kwam daarnaast als zevende en elfde over de finish.



Van Rijsselberghe, de regerend wereldkampioen, ging twee keer als derde over de streep. In race twee moest de tweevoudig olympisch kampioen echter genoegen nemen met plek 29, waardoor hij in het klassement op de dertiende plek staat met 35 punten. Badloe is de nummer zes met 19 punten. De Franse plankzeiler Pierre Le Coq leidt na de eerste dag met 10 punten. Le Coq kwam als eerste, vierde en vijfde over de streep op het Italiaanse water bij Torbole.