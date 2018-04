Badloe nadert podium, Van Rijsselberghe blijft hangen

Sanne Verhagen uit Best buiten de prijzen op EK judo

18:25 De Nederlandse lichtgewichten hebben op de EK judo in Tel Aviv geen rol van betekenis kunnen spelen. Amber Gersjes (-48 kilogram) en Sanne Verhagen (-57) uit Best werden al in de eerste ronde uitgeschakeld, Margriet Bergsma (-57) en Tornike Tsjkadoea (-60) strandden in de tweede ronde.