Badr Hari: Dit wordt écht een gevecht

Door Arjan Schouten



Bloedscherp oogde Badr Hari, toen hij vanmiddag bij de officiele weging zijn ‘Badr Army-shirtje’ met daarop Badr Army uittrok op de weegschaal. Imposante torso, compleet afgetraind en 110,9 kilogram schoon aan de haak. Gespannen, maar aardig voor zijn rivaal Rico Verhoeven. De Brabander kreeg na de staredown een vriendelijke handdruk en een omhelzing van de Marokkaanse Amsterdammer. Voor de bühne, natuurlijk. En met de kerstgedachte in het achterhoofd, misschien. Want morgenavond in de Gelredome zal het er niet meer zo vriendelijk aan toegaan tussen de twee, als Glory Collission 2 wacht. Het gevecht dat ‘Unfinished Business’ wordt genoemd, na de korte ontmoeting van drie jaar terug in Oberhausen, is een moment waar Hari al maanden naar toewerkt.



,,Ik denk iedereen wel. En dan ben ik natuurlijk nog hoofdrolspeler in deze hele film ook. Ik heb er lang op gewacht. Kijk er enorm naar uit. We gaan de mensen geven waar ze voor komen”, zo beloofde Hari, die in Duitsland in de tweede ronde op moest geven met een armblessure. ,,Ik sta er nu heel goed voor. Het is een hele lange voorbereiding geweest. En ik heb heel goed de tijd genomen voor alles”, aldus Hari, die vol vertrouwen uitkijkt naar de clash. ,,Ik ben in bloedvorm.”



Bijna vier kilo lichter dan bij het gevecht in Oberhausen. Topfit en klaar voor een marathongevecht, mocht dat nodig zijn om zijn revanche te halen. ,,Of dit een kort of lang gevecht wordt?“, herhaalde Hari de vraag. ,,Het wordt nu in ieder geval een gevecht. Een knock-out? We gaan het zien.”



In de Arnhemse voetbaltempel zal hij massaal toegejuicht worden door vele fans met Marokkaanse roots. ,,Aan fans geen gebrek nee. Maar dat heb ik nooit.”