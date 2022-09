Bart Bennema niet langer bondscoach korte sprint en horden

MLB Xander Bogaerts slaat namens Red Sox zesde grand­slam-homerun uit zijn loopbaan

Xander Bogaerts heeft Boston Red Sox in de Major League met een zogeheten grandslam-homerun aan een overwinning op Minnesota Twins geholpen. De 29-jarige Arubaan, international van Oranje, sloeg de bal in de derde inning over de hekken met alle honken bezet. Bogaerts haalde daarmee vier punten binnen voor de Red Sox. Het betekende voor hem de zesde grandslam-homerun in zijn carrière.

