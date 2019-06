Basketbalbond benoemt Ton Boot tot erelid

Bleekemo­len is zege Le Mans alweer kwijt

7:03 Autocoureur Jeroen Bleekemolen is zijn zege in de 24 Uur van Le Mans na een dag weer kwijtgeraakt. Het team Keating Motorsports, waarin Bleekemolen samen met teamgenoten Ben Keating en Felipe Fraga de zege pakte in de klasse GTE Am, is gediskwalificeerd wegens overtreding van de capaciteit van de brandstoftank.