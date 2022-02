Basketbalinterland tussen Nederland en Rusland van de baan: ‘Het kan niet anders’

Kogelstoot­ser Jessica Schilder met Nederlands record bovenaan wereldrang­lijst

Jessica Schilder is in de vorm van haar leven. De Volendamse scherpte bij nationale limietwedstrijden indoor in Apeldoorn haar Nederlands record kogelstoten aan met bijna een halve meter naar 19,72 meter. Met haar nieuwe record prijkt ze zelfs bovenaan in de wereldranglijst van dit jaar.

19 februari