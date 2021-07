Basketballer stapt naar rechter nadat hij uit olympische selectie is gezet

In het verleden kwam het vaker voor dat een individuele atleet in soortelijke gevallen naar de rechter stapte. ,,Ons uitgangspunt is dat de bondscoach selecteert”, zegt Berteling. ,,Dat lijkt me een goed gebruik. Ik ken ook genoeg mensen die het niet met Frank de Boer eens waren. Maar niemand is daarvoor naar de rechter gestapt.”