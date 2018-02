Basketballers hard onderuit in WK-kwalificatie

Sanne Verhagen maakt rentree op Grand Slam in Düsseldorf

23 februari Judoka Sanne Verhagen uit Best gaat op de Grand Slam in Düsseldorf van komend weekend haar rentree maken na een sabbatical van anderhalf jaar. Verhagen, die actief is in de gewichtsklasse onder 57 kilo, was voor het laatst actief op de Olympische Spelen in 2016.