Basketballers thuis onderuit tegen Litouwen

De Nederlandse basketballers hebben de laatste thuiswedstrijd in de WK-kwalificatie niet kunnen winnen. In Sporthallen Zuid in Amsterdam verloor de ploeg van bondscoach Toon van Helfteren met 69-78 van Litouwen, dat al zeker was van kwalificatie. Oranje kon het WK in China al niet meer halen.