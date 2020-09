Beachvolleybalsters beginnen goed aan EK in Estland

Johnson op weg naar de jackpot bij Tour Champions­hip

7 september Golfer Dustin Johnson is op weg naar de jackpot. De nummer 1 van de wereld verstevigde in de derde ronde zijn leidende positie in het Tour Championship, het slottoernooi voor de dertig beste spelers dit seizoen in de PGA Tour. Johnson begint met vijf slagen voorsprong aan de laatste ronde, waarin hij de hoofdprijs van 15 miljoen dollar (omgerekend zo'n 12,5 miljoen euro) kan binnenhalen.