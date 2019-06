Beachvolleybalsters Stubbe en Van Iersel verder op WK

Crash maakt rampzalig TT-weekeinde compleet voor Bendsney­der

13:21 Een beroerder scenario had Bo Bendsneyder niet kunnen bedenken. De 20-jarige Rotterdammer, uitkomende in de Moto2-klasse, ging in zijn thuisrace in Assen al in de tweede ronde onderuit. Het past feilloos in het dramatische weekeinde dat de coureur kende.