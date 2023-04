België in rep en roer: 28-jarige Luca Brecel schrijft WK-geschiedenis met winst op snookerlegende Ronnie O’Sullivan

Droom van Eindho­venaar Robbe de Wit komt uit, maar nu wil hij ook ‘wereldkam­pi­oen’ worden

EINDHOVEN - Spelen voor meer dan tienduizend enthousiaste fans. Het is voor menig korfballer een droom. Voor Robbe de Wit komt die droom zaterdagmiddag uit. In Ahoy speelt hij met zijn ploeg DVO/Transus tegen PKC/Vertom in de finale om de nationale zaaltitel. Geschiedenis is er al geschreven, maar nu wil hij ook winnen.